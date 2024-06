Happy Graduation, Class of 2024!

Celebrating with the traditional toss of the graduation mortar board. Photo by Caroline Gangji

East Greenwich High School held its annual commencement ceremony on Sunday, June 9, at 1 p.m. at Veterans Memorial Auditorium. At the Ivy Day ceremony Friday, June 7, Judge Brian Stern was the guest speaker.

Brandon Sun gave the salutatorian address and Alicia Chen delivered the valedictorian address at the graduation.

Congratulations to all the members of the EGHS Class of 2024!

Elias A. Alejandro

Alex Adam Angell

Darius Langle Anvar*

Cole Arsenault

Tyler Warren Asay

Katherine Marie Ayers

Francesca Violet Azzoli

Rachel Elizabeth Baker*

Milo West Battaglia*

Isaac Thomas Beaudoin

Charlotte Ann Blackwell

Belle Marie Bloss

Rebecca Lynn Bowden

Ava Katherine Bradshaw*

Arianna Kira Bravo

Teaghan Xiao Zhu Bristol*

Liam Raymond Britson

Keira Lauren Brouillard

Grace Eva Burbridge*

Jacob Burns

Celia Anne Caliri

Alexander Curran Callahan

Savannah Courtney Cambio

Sawyer Michael Carr

Natalie Virginia Carrazzo

Tyler Anthony Carroll

Victoria Kathleen Castillo

Tyler Stevenson Caterson*

Carter James Chaiyabhat

Sachi Taiga Chan*

Alicia Yan Chen*

Benedetta Chiara

Emilie Marie Claeson

Sarah Elizabeth Clarke

Samuel Henry Collier

Seamas William Comer

Andrew Michael Connolly*

Olivia Jade Conway

Cody J. Coppola

Maria Eduarda Souza Costa

Summer Elizabeth Creeden*

Caroline Rose Cronin*

Javien William David

Ariana Lilly Davoudi*

Anna Yue Deng*

Alexander David DeTomasis

Leyu Ding

Jael F. Disla

Michael Andrew Dobrzanski*

Jack Kenneth Drolet

Raina El-Bizri*

Isabella Rose Errante

Abigail Grace Erwin

Sarah Rose Erwin

Eli Robert Estner

Ava Mae Fairbanks

Brandon John Fairbanks

Juliahna Lynne Falciglia-Mattes*

Christian Jose Falcon

Pierson Dunn Falk*

Ryan John Robert Fay

Sokhna Aminatou Mbacke Faye

Eduardo Figueroa

Paige Alexis Flynn

Nadine Frolov*

Carlos Mar Gallegos

Dean Abdullah Gangji*

Alex Cary Gendron*

Jackson Bernard Gertsacov

Sean Michael Giannelli

Ariah Rachel Greenberg*

Brianna Winsor Hartman*

Colin Kennedy Hartrey

Gabriela Grace Herrera Jackson*

Christian Hinrichs

Anna Huang*

Tina Jialian Huang

Maya Grace Huling

Sofia Viviana Iadeluca

Madeleine Jane Jarbeau*

Avery Shaye Jones

Chloe McElroy Jordan

Emily Jung

Kareem Amr Kader*

Naomi Rose Kamiyama*

EmmaLyn Kane

Alexa Daren Kavanagh

Megan Renee Kazmier*

Leonard A. Kiernan

Nicolette Mary Kirwan*

Charlotte Mae Kolodij

Marc Vincent Kulakowski

Avery Elizabeth Kuznar

Mason Lake

Lauren Muriel Lanfredi

Jewel Elizabeth Lantz

Spencer James Leary*

Katharine Anne Lehoullier

Christiaan Jon Levesque

Chen Liu*

Samantha Egan Lombardi

Timothy J. Lynch

Matthew David Madden*

Serena Josephine Maggio*

Sophia Marie Marano*

Demi Winsor Marcks

Xavier John Martini

Ella Sophia Maybaum*

Lauren Anna Mignanelli

Eleanor Samantha Miskelly

Alana Modi*

Julia Corinne Moore*

Eden Leigh Mulson

Grace Emma Nardozzi

Benjamin Neimark*

Catherine Kiely Neville*

Margaret Kennedy Neville*

Maya Gabrielle Nula

Beckett Salvatore Nutting

Caroline Julia Nuzum*

Cameron Wheelock O’Neil*

Sophia Maria Pachis*

Leonardo Otto Paradise*

Chase Thomas Paskalis

Ava Madison Peters

Paula A. Petit

Angelina Margret Pezzuco

Liam Kostas Plionis

Blake Clifford Potorski

Anna Louise Quigg

Nicholas Regnante

Ian Frederick Reynolds

Emanuelle Ricci

Lily Maryanna Riley

Jonah Robinson

Emma M. Rodgers

Matthew Antonio Rodrigues

Iza Michael Rogers*

Luke Wethington Rogers

Emily Jo Roos

Stella Theresa Ruff*

Steven Edward Saccoccio*

Sarita Gizele Saliba

Sophia Helen Schwarzbach

Emma Marcelle Isabelle Seaback

Parker Elijah Selle

Shreyaan Sett

Guy Anthony Settipane

Ryan Patrick Sheeran*

Max Joseph Silverman

Adeleine Rimbaud Slingsby*

Dennis Carley Smith

Shrinidhi Sudhakar Gayathridevi*

Delaney Grace Sullivan*

Brandon Sun*

Kian Paul Sutherland

Ana Felicia Testa*

Cade Matthew Thomas*

Atticus James Thompson

Gabriella Jisele Dantas Torres

Anna Rose Truesdell

Alexander George Vanikiotis

Christopher James Vanikiotis

Jase Nicholas Viera

Owen David Warren*

Ela Rose Way

Jade L. Wilding

Christina Darie Willett

Lucia Shihan Xu*

*National Honor Society

In addition to those with the National Honor Society designation, 44 graduates earned a Seal of Biliteracy, and 116 earned the Commissioner’s seal signifying that they met or exceeded benchmark achievement levels in both Mathematics and Evidence-Based Reading and Writing.